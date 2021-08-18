طيارة تطرح: سقف الحلاوة لأحمد الروبي





وقال الفنان أحمد الروبي في تصريحات صحفية له أن إختياره لـ"سقف الحلاوة" لتمثل عودته بعد غيابه لفترة نتيجة للكورونا، وبعد أن خفت حدة الكورونا إكتشف الروبي وطيارة أن ذوق الجمهور قد تبدل ومن هنا قرروا البحث عن أغنية تحمل إيقاعاً سريعاً وكلمات خفيفة تخطف أذن المستمع و ووقتها جائته فكرة أغنيته "سقف الحلاوة" وكتبها ولحنها،





وقال أحمد الروبي أنه سعيد بكثرة الأغاني التي سيتم طرحها في الشهور الحالية قال أنها فرصة جيدة للجميع لتقديم أنواع مختلفة من الأنماط الموسيقية والأنواع وهي وجبة مفيدة للجمهور.





أما مخرجة الكليب منة الديابي فقالت أنها إستمتعت بالتجربة وبالكليب نفسه والعمل مع أحمد وطيارة وهبة، وهم قدموا تجربة تحلم أن تكون جديدة وأن يحبها الجمهور.





وعن سبب إختيارها لهبة كي تكون بطلة للكليب قالت أنها ممثلة جيدة وهي تتوقع لها مستقبل باهر ولديها وجه جميل وهادئ وكاريزما من نوع خاص وهي لائقة على الروبي وهما الإثنان يحملان الجمال الهادئ نفسه، وعن فكرة الكليب قالت إنها مختلفة عما تم تقديمه من قبل في كليباتها السابقة أو أفلامها القصيرة التي قدمتها، وهي سعيدة أو شركة طيارة اعطتها مساحتها في تقديم فكرة نابعتة منها وهي هنا جائتها من الأغنية، وتتمنى أن ينجح الكليب ويصل لنسبة كبيرة من الجمهور.





وكانت منة قد قدمت من قبل عدة أفلام قصيرة منها فيلم "مانفيستو" وتم عرضه في مهرجانات في كولومبيا وتونس والهند والعراق وأول فيلم تعتبره حقيقي لها كان فيلم قصير بعنوان "نهاية الحب".





أما بطلة الكليب هبة الدسوقي فهي موديل عالمية شاركت في عدة عروض أزياء في أمريكا ولندن ومصر، وقدمت من قبل مشاركات هامة في مسلسل ما وراء الطبيعة في دور "النداهة" وشاركت في بطولة الا أنا وحكاية "لازم أعيش " مع جميلة عوض، كما أنها تستعد لعدة أعمال تمثيلية جديدة. منها مسلسل تحقيق مع المخرج شنك وأحمد مالك وجميلة عوض وفيلم قصير مع المخرجة شيرين عاطف ويشاركها بطولته أحمد الحناوي.

"سقف الحلاوة" وهي من غناء الفنان أحمد الروبي وهي من كلماته وتلحينه وتوزيع علي فتح الله، وستخرج الكليب الخاص بها المخرجة منة الديابي.وتلعب بطولة الكليب الفنانة الشابة هبة الدسوقي، التي عملت في بدايتها كموديل عالمية في نيويورك قبل أن تتجه للتمثيل مؤخرًا في مصر من خلال مسلسل "ما وراء الطبيعة" وإحدى حكايات مسلسل "إلا أنا".







وكان أحمد الروبي قد قدم من قبل مجموعة من الأغاني الناجحة مثل "سقفة" و التي قدمها في مهرجان الجونة منذ عامين وحققت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات، بالاضافة الى أغنية "سنة بنودعها" و "رقص لي السنة"." طيارة" أسسها كل من النجمة هند صبري، محمد البسيوني، رامز يوسف وأحمد الشريف.

طرحت شركة طيارة أغنية " سقف الحلاوة" للفنان أحمد الروبي عبر قناتها وقناة أحمد الروبي عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، وموقع التواصل الإجتماعي "الإنستجرام".