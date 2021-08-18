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الشهر المقبل.. عرض الموسم الجديد من مسلسل "وراء كل باب"

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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يواصل صناع عمل مسلسل "وراء كل باب"، التحضير للموسم الثاني من العمل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول وقت عرضه على قناة الحياة.

واختار صناع الحكاية الأولى من الموسم الثاني الفنان أحمد زاهر ليقوم ببطولة حكاية"كدبة كبيرة"، ويشاركه في بطولتها عماد رشاد، رضوى جودة، وعدد آخر كبير من الفنانين، وهي من إخراج سميح النقاش، ومن المقرر عرض الموسم الثاني من المسلسل خلال الشهر المقبل. 

وعرض خلال الجزء الأول حكاية بعنوان "ملناش إلا بعض"، وهي بطولة صابرين، جيهان خليل، جمال عبد الناصر، محمد نجاتي، عابد عنان، إخراج سميح النقاش.

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