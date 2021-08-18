الأول علوم بنظام الدمج: "كنت متوقع وسجدت شكر لربنا" (فيديو)

قال حسام محمد النوبي، الأول في شعبة علمي علوم "الدمج التعليمي"، إنه حصل على 97%، منوهًا بأنه يحلم منذ طفولته أن يصبح طبيبا، ويتخصص في طب الأطفال؛ لكونه يحب هذا المجال، وتعرض لحادث في عينه حينما كان في الصف الثاني الابتدائي، وهذا سبب التحاقه بالثانوية العامة بنظام الدمج بعد أن كان تعليم عادي في المرحلة الابتدائية والإعدادية.





وأضاف "النوبي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أنه كان يواجه صعوبات ويصاب بصداع حال تركيزه في المذاكرة لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنه كان يذاكر من 4-5 ساعات يوميًا بالحفظ والفهم، لافتًا إلى أنه كان يتابع قناة "مدرستنا" على التليفزيون حتى ليلة الامتحان، مؤكدًا أنها "فرقت" معه وساهمت في اعتياده على الأسئلة التي كانوا يقوموا بطرحها ويقوم بالإجابة عليها.



