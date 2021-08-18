بسبب كورونا.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد

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الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى ما تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وأكد، أن التركيز حاليا ينصب بصورة كبيرة على تطعيم العاملين في قطاع التعليم الجامعي، وكذلك ما قبل الجامعي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف مدبولي، أنه كل رئيس جامعة سيكون مسئولا عن متابعة عملية تلقي التطعيمات لجميع العاملين والطلاب بجامعته، مع توفير وزارة الصحة اللقاحات لهم، على أن يقوم بإعداد تقرير دوري يتم رفعه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن، في حين سيتم تنفيذ إجراءات تلقي التطعيمات باللقاحات في مرحلة التعليم قبل الجامعي بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، حيث دعوة جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح من خلال قسم مخصص لهم.

ودعا، جميع العاملين في قطاعي التعليم بالإسراع في تسجيل أسمائهم؛ تمهيدا للحصول على التطعيم.

الكلمات المفتاحية

مدبولي مجلس الوزراء الفجر العام الدراسي الجديد

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