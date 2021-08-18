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3 قتلى خلال مظاهرات مناهضة لطالبان في مدينة جلال أباد

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:16 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات
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أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، نقلًا عن شهود عيان بمقتل 3 أشخاص خلال مظاهرات مناهضة لحركة طالبان في مدينة جلال أباد.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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