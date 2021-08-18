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المستشار أحمد مرسي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بجلسته المنعقدة اليوم، على تعيين المستشار أحمد مرسي، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار أحمد مرسي، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٦، وقد التحق بالعمل بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٠ متدرجًا في مناصبها المختلفة، حيث عمل بعدد من النيابات الإدارية بالإسكندرية ثم مكتب فني رئيس الهيئة، كما تم ندب لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم أمين عام مساعد ومشرف على مكتب رئيس الهيئة، ثم وكيلًا لإدارة النيابات للشئون المالية حتى تم اختياره للعمل مديرًا لمكتب رئيس الهيئة، إلى أن صدرت موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اليوم بتعيين أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

صرح بذلك المتحدث بإسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر النيابة الادارية المستشار احمد مرسي الفجر

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