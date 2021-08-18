تعرف على تفاصيل الميركاتو الصيفي داخل الأهلى

حسم مسئولو النادي الأهلي بشكل شبه رسمي حتى ثلاث صفقات حتى الآن من بينهم صفقات محلية وأجنبية خلال ميركاتو الصيف الجاري بعد مفاوضات مكثفة مع عدة لاعبين .



وبات المارد الأحمر قريب من الإعلان عن صفقاته التي أجراها في ميركاتو الصيف الجاري، وهم كلاً من الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيميا التنزاني والجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي بجانب كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم.



ولم يحسم مسئولو القلعة حتى الأن أي صفقات أخرى حيث يترقب مسئولو القلعة الحمراء انتهاء الموسم الجاري، لتحديد حاجة الفريق، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الأهلي سيكتفي بالصفقات الثلاثة مع عودة الثنائي المُعار أحمد عبد القادر حمدي من سموحة وعمار حمدي من الاتحاد السكندري.

في سياق آخر، استقر مسئولو النادي الأهلي على إعارة اللاعب الصاعد وليد مصطفى بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده في الموسم المقبل. ويرى الجهاز الفني أن مشاركة وليد مصطفى في المباريات الموسم المقبل صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة بسبب الازدحام فى مركزه - الجناح- ، لذا قرر مسئولو الاهلي إعارة اللاعب المُلقب بـ"خليفة" وليد سليمان.



ويرغب الأهلي في اكتساب وليد مصطفى الخبرات اللازمة خلال فترة الإعارة حتى يعود بعدها للأهلي للمشاركة مع الفريق بشكل أساسي، بعدما تم تصعيده الفترة الأخيرة للتدريب مع الفريق الأول.