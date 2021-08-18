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البرلمان يتلقى أول رد لوزير التعليم العالي بشأن المعاهد الهندسية الخاصة

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:25 م
النائب المهندس إيهاب منصور
النائب المهندس إيهاب منصور
دينا عبد الستار
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تلقى مجلس النواب أول رد من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك تعليقًا على عدة طلبات إحاطة وأسئلة تقدم بها النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بخصوص المعاهد الهندسية الخاصة.

وكان النائب المهندس إيهاب منصور قد تقدم مؤخرا بسؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بشأن المعاهد الهندسية، أشار فيه إلى أن أعداد الخريجين أكثر بكثير من الاحتياج الفعلي لسوق العمل وهو ما ينتج عنه بطالة واضحة، وقال في كلمته بمجلس النواب "لا تصدروا بطالة للمجتمع".


وبصفته أيضا نقيب المهندسين بالجيزة، قال النائب المهندس إيهاب منصور إن الأمر يحتاج إعادة مراجعة للمعاهد القائمة وكذلك تحديد حد أدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة فى حدود لا تزيد عن ٢% من الكليات الحكومية.

وردًا على أسئلة النائب قد أرسل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، قرارا بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.


كما أفاد وزير التعليم العالي أيضًا بأنه طلب بموافاته أيضًا بمدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10 % من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة (والبداية بتطبيق مبدأ ألا يكون القبول في المعاهد الخاصة للهندسة والتكنولوجيا بمجموع يقل عن 80 %).


وأوضح الوزير أنه يوجد فى مصر 54 معهد عالى للهندسة والتكنولوجيا، إلى جانب أكثر من 50 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية تمنح درجة بكالوريوس الهندسة، بالاضافة إلى الجامعات الدولية التى بدأت تظهر في مصر، ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالكليات والمعاهد الهندسية حوالى 45 الف طالب سنويًا.


وأشار إلى الاتجاه الحالى بدعم وتشجيع المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا على التحول تدريجيا لسد الفجوة في الصناعة والتى تحتاج إلى تطبيقيين (تكنولوجيين) بجانب الأكاديميين (المهندسين) والبداية بزيادة جرعة التدريب العملى، وهو ما يعمل عليه حاليًا 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا.

وأكد الوزير أن المجلس الأعلى للجامعات ينظر حاليًا فى خفض الأعداد تدريجيا لتتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وتعليقًا على رد الوزير، قال النائب المهندس إيهاب منصور، إن هذه الإجراءات بداية مقبولة ويجب أن تتبع بخطوات أخرى تنفيذية.

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وزير التعليم العالي النائب المهندس إيهاب منصور المعاهد الهندسية الخاصة البرلمان

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