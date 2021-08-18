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تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بتزوير محررات بعين شمس

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مـروة هيـكل
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بتزوير محررات رسمية ١٥ يوما على ذمة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير مستندات رسمية وتقليد مطبوعات منسوب صدورها لجهات حكومية بمنطقة عين شمس.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال مباحث عين شمس من ضبطهما حال تواجدهما بالشقة محل سكن أحدهما، وعثر بداخلها على (عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبة للعديد من الجهات – مجموعة من المستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وجميعها مزورة – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

محررات عين شمس حبس عاطلين

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