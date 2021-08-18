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مصدر يكشف موعد اكتمال العطاء القضائي لرئيس هيئة النيابة الإدارية

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:34 م
عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية
عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية
هدير حمزة
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كشف مصدر قضائي، عن موعد اكتمال العطاء القضائي للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الفجر'"، أن غدًا الخميس الموافق 19 أغسطس، هو موعد إتمام "المنشاوي"، عطاءه القضائي المنصوص علية بالقانون.

وتابع المصدر، أن هناك العديد من الأسماء المرشحة لرئاسة الهيئة خلفًا للمستشار عصام المنشاوي، ولكننا ننتظر قرار رئيس الجمهورية والإعلان عن الرئيس الجديد للنيابة الإدارية.

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هيئة النيابة الإدارية عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية العطاء القضائي

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