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مصدر يكشف موعد اكتمال العطاء القضائي لرئيس هيئة النيابة الإدارية
الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:34 م
هدير حمزة
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كشف مصدر قضائي، عن موعد اكتمال العطاء القضائي للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الفجر'"، أن غدًا الخميس الموافق 19 أغسطس، هو موعد إتمام "المنشاوي"، عطاءه القضائي المنصوص علية بالقانون.
وتابع المصدر، أن هناك العديد من الأسماء المرشحة لرئاسة الهيئة خلفًا للمستشار عصام المنشاوي، ولكننا ننتظر قرار رئيس الجمهورية والإعلان عن الرئيس الجديد للنيابة الإدارية.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الفجر'"، أن غدًا الخميس الموافق 19 أغسطس، هو موعد إتمام "المنشاوي"، عطاءه القضائي المنصوص علية بالقانون.
وتابع المصدر، أن هناك العديد من الأسماء المرشحة لرئاسة الهيئة خلفًا للمستشار عصام المنشاوي، ولكننا ننتظر قرار رئيس الجمهورية والإعلان عن الرئيس الجديد للنيابة الإدارية.
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