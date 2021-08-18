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تنسيق الثانوية العامة 2021.. ارخص 6 كليات بالجامعات الخاصة 2021 موعد التقديم ورابط التسجيل الالكتروني

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:38 م
تنسيق الثانوية العامة 2021
تنسيق الثانوية العامة 2021
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تنسيق الثانوية العامة 2021.. ننشر ارخص 6 كليات بالجامعات الخاصة 2021 موعد التقديم ورابط التسجيل الالكتروني 


تعد تنسيق الثانوية العامة 2021، من أكثر الكلمات بحثًا على موقع "جوجل"، عقب الاعلان عن الثانوية العامة 2021 أمس الثلاثاء الموافق 17/8/2021، بدأ أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن تنسيق الثانوية العامة 2021 وعن الجامعات الخاصة التي تتناسب مع إمكانياتهم المادية، وبالرغم من أن الجامعات الخاصة دائما معروفة بأسعارها المرتفعة، إلا أن هناك جامعات خاصة رخيصة لتلبية احتياجات والطلاب وأولياء الأمور. 

وفى هذا الإطار، سنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، ارخص 6 كليات في الجامعات الخاصة ضمن تنسيق الثانوية العامة 2021، وهي كالتالي:-

ارخص 6 كليات في الجامعات الخاصة 2021

- كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات، بالجامعة المصرية الروسية، يكون مبلغ الدراسة في العام الدراسي 21.000 جنيه مصري.

- كلية التمريض، بجامعة 6 أكتوبر، يكون مبلغ الدراسة في العام الدراسي يصل إلى 25.000 جنيه مصري.

- كلية اللغات والترجمة (جميع القسام عدا الإنجليزي)، يكون مبلغ الدراسة في العام الدراسي يصل إلى 25.000 جنيه مصري.

- كلية الإعلام وفنون الاتصال، يكون مبلغ الدراسة في العام الدراسي يصل إلى 35.000 جنيه مصري.

- كلية التربية، يكون مبلغ الدراسة في العام الدراسي يصل إلى من 20.000 إلى 25.000 جنيه مصري.

- كلية السياحة والفنادق، يكون مبلغ الدراسة في العام الدراسي يصل إلى 20.000 جنيه مصرى.

رابط تنسيق الثانوية العامة 2021
يمكنكم دخول من خلال الرابط التالي للتسجيل في بوابة التنسيق الإلكتروني (اضغط هنـــــــــــــا).

خطوات تنسيق الثانوية العامة 2021
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد رغبات مرحلة تنسيق الثانوية العامة 2021، للطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2021 تبلغ 75 رغبة، مشيرة إلى أن الطالب يستطيع أن يملأها بالكامل أو عددًا منها.

وتبدأ المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2021 يوم السبت المقبل الموافق 21 اغسطس 2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021، ولمدة 5 أيام من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، ومعامل الحساب الآلي بالجامعات.

والحد الأدنى لطلاب شعبة علمي علوم في تنسيق الثانوية العامة 2021، هي 88.4% و 80%، والحد الأدنى لشعبة علمى رياضة 65.7% للشعبة الأدبية.

سيتم النزول بالحد الأدنى للقبول بالكليات في تنسيق الثانوية العامة 2021، لطلاب الثانوية العامة ما بين 7 لـ 10% هذا العام بخلاف العام السابق، الذي شهد ارتفاعا في الحد الأدنى وشرائح المجاميع لطلاب الثانوية العامة. بحسب تصريحات وزير التعليم العالى.


تنسيق الثانوية العامة 2021.. ننشر ارخص 6 كليات بالجامعات الخاصة 2021 موعد التقديم ورابط التسجيل الالكتروني 

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