مهاجم الاتحاد السكندرى ينتقل للقادسية الكويتى

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال المهاجم الجاميكى روماريو وليامز لنادى القادسية الكويتى .

وكانت إدارة الاتحاد السكندرى تلقت عرضا ماديا من النادى الكويتى مقابل انتقال المهاجم الجاميكى ووافقت عليه.





وجاءت موافقة النادى السكندرى فى إطار سياسة الاستثمار الرياضى التى تنتهجها إدارة زعيم الثغر .





وانضم روماريو للاتحاد السكندرى مع بداية الموسم الحالى .



