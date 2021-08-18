Advertisements

مهاجم الاتحاد السكندرى ينتقل للقادسية الكويتى

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
كتب إسلام عودة
Advertisements
وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال المهاجم الجاميكى روماريو وليامز لنادى القادسية الكويتى .
 
وكانت إدارة الاتحاد السكندرى تلقت عرضا ماديا من النادى الكويتى مقابل انتقال المهاجم الجاميكى ووافقت عليه. 

وجاءت موافقة النادى السكندرى فى إطار سياسة الاستثمار الرياضى التى تنتهجها إدارة زعيم الثغر . 

وانضم روماريو للاتحاد السكندرى مع بداية الموسم الحالى .

أخبار تهمك

بسبب كورونا.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

توجيه عاجل من التعليم للطلاب المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

من يرتدي قميص ميسي؟.. برشلونة يفجر مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ يوم

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موعد الإعلان عن صفقات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يجهز مفاجأة سارة لعشاق برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجرها: الزمالك سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقرر الإطاحة برباعي الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعرف على تفاصيل الميركاتو الصيفي داخل الأهلى

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية بشأن بيع قميص ميسي مع سان جيرمان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم الأهلي يفتح النار على مروان محسن

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:45 م

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

02:27 م

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

12:41 ص

عاجل.. كارتيرون يقرر الإطاحة برباعي الزمالك

01:33 م

بسبب كورونا.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد

02:16 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان