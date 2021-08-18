Advertisements
مهاجم الاتحاد السكندرى ينتقل للقادسية الكويتى
الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:44 م
كتب إسلام عودة
Advertisements
وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال المهاجم الجاميكى روماريو وليامز لنادى القادسية الكويتى .
وكانت إدارة الاتحاد السكندرى تلقت عرضا ماديا من النادى الكويتى مقابل انتقال المهاجم الجاميكى ووافقت عليه.
وجاءت موافقة النادى السكندرى فى إطار سياسة الاستثمار الرياضى التى تنتهجها إدارة زعيم الثغر .
وانضم روماريو للاتحاد السكندرى مع بداية الموسم الحالى .
Advertisements