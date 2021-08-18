عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول





كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن وجود مؤشر قوي يتعلق بمستقبل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الأنجليزي.





ويرتبط صلاح مع الريدز بعقد حتى صيف العام 2023 وسط وجود رغبة قوية من جانب إدارة فريقه لتجديد العقد المبرم بين الطرفين خلال الفترة القادمة.





وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن رامي عباس وكيل أعمال صلاح أثار الجدل حول ملف التجديد بعد أن نشر تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد تسجيل الفرعون المصري هدف وصناعة هدفين في مرمى نوريتش سيتي.





وكتب عباس في تغريدته أنه يتمنى أن يشاهدوا في إشارة إلى أن عرض التجديد الخاص بصلاح لا يليق به وبالمستوى الذي يقدمه ما يفتح باب رحيل اللاعب خاصةً في ظل وجود تفكير من جانب ريال مدريد بضمه.