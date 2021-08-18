الزمالك يحصل على توقيع الصفقة النارية





كشفت بعض المصادر داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن إقتراب الفريق من الحصول على توقيع واحد من الصفقات النارية بأوامر من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.





وأوضح المصدر أن الزمالك حصل بالفعل على توقيع كريم العراقي لاعب نادي المصري البورسعيدي من أجل حل أزمة الجبهة اليمنى بسبب مستوى حمزة المثلوثي وإقترابه من الرحيل وكثرة إصابات حازم إمام.





حيث سبق وأن وقع كريم العراقي على نسخة من العقود القديمة التي تم إلغاءها بواسطة اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري برئاسة أحمد الجنايني.





قبل أن يتم التوقيع الرسمي على عقود إنضمام اللاعب للقلعة البيضاء بعد ترحيب من جانب فريقه المصري البورسعيدي ما جعلهم يقررون رفع إسم اللاعب من قائمة الفريق التي ستشارك في الكونفدرالية الافريقية.