"باللهجه الخليجية" نوال الزغبي تشوق جمهورها عبر "إنستجرام"



تشوق الفنانة نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها لأغنيتها الجديدة والذي ستكون باللهجه الخليجية بعنوان "علية أبتسامة"وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





نشرت "الزغبي" صورة جديدة لها وظهرت بها وهي مرتدية فستان أسود قصير بالون الأسود الامع، وتزينت بمجوهرات حيث أرتدت عقد وحلق، ونسقت مع مكياجا ناعما، وعلقت عليها "علية أبتسامة" قريبا.







يذكر أن أخر أعمال الفنانة نوال الزغبي شاركت في أغينه "أرقص" والذي حققت نجاحا كبير عبر قناة "اليوتيوب" وهي من كلمات أحمد حسن رؤول، ألحان ألفريد الأسعد، توزيع روبير الأسعد، ميكس وماستر نور الأسعد