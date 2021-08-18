تعرف على مخاوف أنيس منصور في حياته.. وأغرب عاداته



تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير أنيس منصور، علامة لا تنسى في تاريخ الثقافة العربية، صنع الراحل الكبير معادلة التميز والبساطة، فاختار أن يصل للناس سواء بنوعية كتاباته المختلفة أو بإسهاماته الصحفية المتنوعة، والتي امتازت كل منهما بالبساطة والتفرد.



كان أنيس منصور، يعتكف يوميا نحو 10 ساعات بمكتبه، وزهده الكامل لمعظم أنواع الطعام منذ صباه، وصمته وعدم تفضيله للخلطة بالآخرين ولا المجاملات إلا بنطاق ضيق، ومن طقوسه الاستيقاظ مبكرًا جدًا والكتابة بقلم حبر على ورق أبيض بلا سطور وبخط يكاد لا يفهمه سواه.



فى أحد كتبه يروى أنيس منصور، عن خوفه من الماء، لأنه فى الصغر توهم أثناء سباحته فى النيل مع أصدقائه أن ابن خالته غرق، ومن يومها لم ينزل للبحر رغم تجواله بأشهر شواطئ العالم، ورغم محاولة كبار السباحين تعليمه السباحة.



لم يحب الشوكولاتة ولم يتذوقها إلا قليلًا وفي سن متأخرة، وسبب عزوفه عنها أنه حين كان تلميذًا في الثالثة الابتدائية كان يدرس تاريخ الشعوب، يومها قال المدرس إن الأحباش ليسوا سودًا ولكنهم في لون الكاكاو، وحينها تساءل الراحل عن معنى الكاكاو والشوكولاتة فلم يكن يعرفهما، ضحك عليه زملاؤه، فيقول: ظللت طول عمري لا أشرب الكاكاو ولا أتذوق الشوكولاتة وإن فعلت الآن فقليل جدًا.



ولم يتذوق اللحوم بمختلف أشكالها طوال حياته إذ يقول فى إحدى مقالاته "أنا نباتى لم أذق اللحم فى حياتى، فقد حدث يوم عيد الأضحى أن قفزت من سريري لأعرف ما سبب الضجة أمام الباب.. وكنت في الرابعة من عمري، فوجدت نفسي غارقا في دماء خروف يذبحونه من يومها لم أضع اللحم بكل أسمائه وألوانه وأحجامه في فمي".



وعن أغرب عاداته يقول عندما أصبحت قادرًا على الفهم لم أجدني قادرًا على أن أتخلص نهائيًا من المخاوف القديمة مثل رفض وضع الترمومتر في فمي لأنه تهشم قبل ذلك، أو استسلامي للعصا التي يضعها الطبيب لاكتشاف مرض التهاب الحلق، وغيرها من المخاوف الأخرى.



