التضخم البريطاني يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع في يوليو

تباطأ التضخم البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع في شهر يوليو، بحسب بيانات رسمية صدرت الأربعاء 18 أغسطس، ليصل إلى 2% على أساس سنوي، مقابل 2.5% في يونيو.





وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يكون التضخم لشهر يوليو عند 2.3%.





وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع أكثر فوق المعدل الذي يستهدفه بنك إنجلترا في يونيو ليبلغ 2.5% مقابل 2.1% في مايو.





وتوقع البنك آنذاك أن معدل التضخم سيتجاوز 3% مع إنهاء بريطانيا إجراءات العزل العام.