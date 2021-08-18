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التضخم البريطاني يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع في يوليو

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
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تباطأ التضخم البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع في شهر يوليو، بحسب بيانات رسمية صدرت الأربعاء 18 أغسطس، ليصل إلى 2% على أساس سنوي، مقابل 2.5% في يونيو.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يكون التضخم لشهر يوليو عند 2.3%.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع أكثر فوق المعدل الذي يستهدفه بنك إنجلترا في يونيو ليبلغ 2.5% مقابل 2.1% في مايو.

وتوقع البنك آنذاك أن معدل التضخم سيتجاوز 3% مع إنهاء بريطانيا إجراءات العزل العام.

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