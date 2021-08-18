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"وارد".. مستشار الرئيس يكشف احتمالية دخول مصر موجة كورونا جديدة

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، حقيقة دخول مصر في موجة رابعة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كورونا من الفيروسات المتحورة التي لها قدرة كبيرة على التحور.

وقال "تاج الدين"، في اتصال هاتفي ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، إن هناك زيادة في عدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، مضيفًا: "هذه الزيادة مرصودة وتحت الملاحظة، نحن نتعامل معها على هذا الأساس".

وأضاف: "هل ستستمر هذه الزيادة في موجة جديدة تتصاعد حتى تصل إلى ذروتها؟، كل شيء وارد، ويتم مراقبة هذه الزيادة وكل شيء مُعلن عنه بالأعداد والأرقام، وقد نكون على أعتاب موجة رابعة جديدة".

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موجة كورونا الرابعة بوابة الفجر الفجر

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