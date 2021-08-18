"وارد".. مستشار الرئيس يكشف احتمالية دخول مصر موجة كورونا جديدة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، حقيقة دخول مصر في موجة رابعة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كورونا من الفيروسات المتحورة التي لها قدرة كبيرة على التحور.





وقال "تاج الدين"، في اتصال هاتفي ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، إن هناك زيادة في عدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، مضيفًا: "هذه الزيادة مرصودة وتحت الملاحظة، نحن نتعامل معها على هذا الأساس".



