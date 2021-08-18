"رائد الكاميرا الخفية".. إبراهيم نصر أول من قدم برامج المقالب



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير إبراهيم نصر، صانع الكوميديا، وأول من قدم برامج المقالب، ليصبح كوميديان العائلة الأكثر شهرة في الثمانينيات والتسعينيات حيث كان أشهر أعماله برنامج الكاميرا الخفية الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان وحقق من خلاله شهرة واسعة.



قدم خلاله أبرز وأهم شخصياته وهى زكية زكريا، وهي الشخصية التي ما زالت عالقة وحاضرة في أذهان الجمهور حتى الآن، هو إبراهيم نصر النخيلي، والذي ترجع أصوله لمركز النخيلة بمحافظة أسيوط، لكنه ولد بحي شبرا بالقاهرة في مثل هذا اليوم من العام 1946، بعد استقرار والده بها لظروف العمل حيث كان مقاولًا معماريًا، بدأت موهبته في سن صغيرة، بتقليد أقاربه وأصدقائه، كما ترأس فريق التمثيل بمدرسته.



بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، بدأ تقليد الشخصيات وعمره 21 عامًا، وأن المخرج نور الدمرداش هو من اكتشفه.



أهم برامجه التي منحته الشهرة لسنوات طويلة، وهو برنامج "الكاميرا الخفية"، وحمل هذا البرنامج الذي يعتبره البعض من أساطير الكاميرا الخفية، والمقالب الضاحكة، والذي حمل أسماء أشهر شخصية قدمها خلالها وهي "زكية زكريا"، عقب تنكره في زي سيدة سمينة تلطخ وجهها بالمساحيق المقززة، وتتصرف بطريقة قبيحة ساخرة حتي تنجح في حبك المقلب، قبل أن تلقي بباروكتها الصناعية فوق رأس الضيف.



وقد حاول "نصر" استثمار هذه الشخصية في فيلم ومسرحية حملتا اسم الشخصية، لكنهما لم يحققا نجاحًا يذكر بالمقارنة بالبرنامج الأصلي الذي كان الجمهور يترقب عرضه خلال شهر رمضان.