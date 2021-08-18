صحة الأقصر: افتتاح 6 مركز لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الصحة والسكان بالأقصر، إنه تم افتتاح 6 مراكز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا في المحافظة، حيث تنتشر المراكز على مستوى المحافظة.



وأشارت "إلهام"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن مراكز التطعيم بالمحافظة تحتوي على اللقاحات بصفة مستمرة، ولا يوجد أي نقص بها، موضحة أن عملية التطعيم تسير بسلالة، حيث تصل الرسالة إلى المواطن بموعد التلقيح ويتوجه في موعده ليحصل على اللقاح.



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قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ ورئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إن المبادرات الرئاسية اصلحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة مبادرة الكشف عن فيروس سي تمثل نقلة نوعية.



وأضاف "عقبة"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر كانت الدولة رقم واحد في العالم في نسب الإصابة بفيروس سي، ولكنها أصبحت خالية من الفيروس.



وأشار إلى أن مصر أصبح لديها قاعدة بيانات للمرضى، وذلك ساعد في علاج فيروس كورونا، مضيفًا أن المبادارات الرئاسية اهتمت بصحة المرأة والأطفال والقضاء على قوائم الانتظار.

