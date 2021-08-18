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التضخم في منطقة اليورو يرتفع بنسبة 2.2% خلال شهر يوليو

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
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زاد التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 في المائة في يوليو وهو أعلى معدل في 3 سنوات ويفوق هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم 2 في المائة حسبما أظهرته بيانات نهائية صدرت اليوم عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات مؤكدة تقديره السابق.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة ارتفعت 2.2 في المائة في يوليو على أساس سنوي بعد زيادة 1.9 في المائة في يونيو. وكان ذلك أعلى معدل منذ أكتوبر 2018 .

وهبط التضخم في المنطقة على أساس شهري 0.1 في المائة مما يتفق مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. ويرجع المعدل المرتفع في يوليو بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي قال يوروستات اليوم إنها زادت 14.3 في المائة على أساس سنوي في أعلى زيادة هذا العام.

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