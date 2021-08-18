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تفاصيل مران الزمالك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض الرباعي مروان حمدي وأحمد فتوح ومحمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد عيد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة تنس طاولة بالقدم قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وحرص رباعي الزمالك على خوض المباراة الترفيهية من أجل رفع الضغوط وإضفاء جو ترفيهي في صفوف الفريق في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق ، فقرة بدنية على مجمع الصالات الدولية، حيث قام اللاعبون بعمل إطالات لتقوية العضلات بجانب بعض الأمور البدنية والاستشفاء وذلك ضمن برنامج موضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص كارتيرون وجهازه المعاون خلال الجلسة على تقديم التهنئة للاعبين بعد الأداء القوي أمام وادي دجلة وحصد النقاط الثلاث.

 وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في المباريات المقبلة بداية من لقاء سيراميكا، واستمرار النتائج الإيجابية من أجل حصد لقب الدوري.

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