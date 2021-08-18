ديربي لندن.. موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره تشيلسي يوم الأحد المقبل 22 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق أرسنال ضد نظيره تشيلسي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على لمعب الإمارات.





وستذاع مباراة فريق أرسنال ضد نظيره تشيلسي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويحتل فريق تشيلسي حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط بينما يتواجد أرسنال في المركز السابع عشر بدون نقاط.



