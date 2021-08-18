تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري المصري الممتاز

بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قريبًا من التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك بعدما اعتلى صدارة ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة متفوقا بـ4 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني بـ69 نقطة.

الزمالك كان تغلب على فريق وادي دجلة بنتيجة 1-0 في مباراة الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز أمس الثلاثاء، بينما تعادل فريق الأهلي سلبيًا مع طلائع الجيش ليقترب الفارس الأبيض من معانقة لقب الدوري للمرة 13 في تاريخه.





ويتبقى للأهلي 3 مباريات في بطولة الدوري الممتاز حيث سيواجه المصري البورسعيدي يوم الجمعة، ويلتقي مع فريق الجونة يوم الثلاثاء 24 أغسطس الجاري، ويختتم مشواره بمواجهة فريق أسوان يوم الجمعة 27 أغسطس.





بينما يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة، ويلتقي مع الانتاج الحربي يوم الثلاثاء 24 أغسطس، وينهي مشواره في بطولة الدوري بمواجهة البنك الأهلي يوم 27 أغسطس.





الزمالك يمكنه التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي حال فوزه على سيراميكا كليوباترا بأي نتيجة، وخسارة الأهلي أمام المصري، حيث سيتسع الفارق بين الناديين لـ7 نقاط قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.





أما في حالة استمرار انتصارات الفريقين، يحتاج الزمالك للفوز في مباراتيه القادمتين ضد سيراميكا والانتاج الحربي لحصد لقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي حتى في حال فوز الأهلي في مبارياته، حيث سيكون الفارق بينهما 4 نقاط قبل جولة وحيدة من البطولة المحلية.





بينما يحتاج الأهلي للفوز في مبارياته الثلاث المقبلة ضد المصري والجونة وأسوان، وخسارة الزمالك مباراتين والفوز في مباراته الثالثة، أو خسارة مباراة والتعادل في مباراة والفوز في الأخرى، ليحصد المارد الأحمر لقب بطولة الدوري الممتاز بالموسم الجاري.





ويلتقي الأهلي مع المصري، والزمالك مع سيراميكا في تمام التاسعة مساء الجمعة في الجولة 32 من الدوري.



