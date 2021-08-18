Advertisements

موسيماني يوجه رسالة قوية إلى لاعبي الأهلي قبل مران اليوم

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للفريق قبل انطلاق المران، عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وخلال الاجتماع الذي استغرق قرابة 15 دقيقة، حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن الإيجابيات والسلبيات التي واجهت الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا مباراة طلائع الجيش الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي.

 

وشدد موسيماني في حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة في الدوري، بداية من مباراة المصري مساء الجمعة المقبل.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

 

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية يوم الجمعة‏‏ المقبل في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

 

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».

 

وتعادل في ٩ مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجمه لمواجهة المصري في الدوري

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة النارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

منذ يوم

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يهاجم اتحاد الكرة ويطلب حكام أجانب في السوبر والكأس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يحدد صفقات الزمالك في الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد فارغ هذا الموسم «تقرير»

منذ 34 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يطرد 6 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقرر الإطاحة برباعي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان وسط ترقب ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتفق مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري المصري الممتاز

منذ ساعة الا ربع

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
06:31 م

تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري المصري الممتاز

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

02:27 م

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

04:47 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

05:54 م

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

02:45 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان