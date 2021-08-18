موسيماني يوجه رسالة قوية إلى لاعبي الأهلي قبل مران اليوم

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للفريق قبل انطلاق المران، عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخلال الاجتماع الذي استغرق قرابة 15 دقيقة، حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن الإيجابيات والسلبيات التي واجهت الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا مباراة طلائع الجيش الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وشدد موسيماني في حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة في الدوري، بداية من مباراة المصري مساء الجمعة المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية يوم الجمعة‏‏ المقبل في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».

وتعادل في ٩ مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.