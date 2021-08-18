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عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجمه لمواجهة المصري في الدوري

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف وليد سليمان من مباراة المصري المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب تعافى نهائيًّا، وأصبح يشارك في التدريبات الجماعية للفريق منذ عدة أيام، ولكن الجهاز الفني فضل عدم الدفع به إلا بعد مرور فترة على مشاركته في التدريبات الجماعية حرصًا على سلامته. 

وأوضح أبو عبلة أن وليد سليمان بات جاهزًا طبيًّا لمباراة الأهلي المقبلة أمام المصري، وذلك في ضوء الرؤية الفني لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وواصل وليد سليمان مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد تعافيه نهائيًّا من آلام العضلة الخلفية. 

وكان وليد سليمان قد غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

واستأنف الأهلي تدريباته دون راحة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز المقبلة أمام فريق المصري.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم اليوم، وشهدت مشاركة جميع اللاعبين الغائبين عن مباراة طلائع الجيش، وكذلك اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غد الجمعة على ملعب الإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

وليد سليمان طلائع الجيش المصري الاهلي

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