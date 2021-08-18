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الونش وعبد الشافي يشاركان في مران الزمالك

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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شارك الثنائي محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الأربعاء.

 

وغاب الثنائي عن لقاء الزمالك ووادي دجلة أمس بسبب تراكم الإنذارات، وبات الثنائي جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

 

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.‏

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