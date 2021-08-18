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مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل بشأن وجود متحور دلتا في مصر (فيديو)

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، أن مصر على أتم استعداد للتعامل مع متحورات كورونا سواء دلتا أو دلتا بلس أو أي من المتحورات الأخرى مع مراعاة الظروف الصحية والوبائية.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، إن التحورات ليست جديدة لأن الفيروسات التنفسية لها القدرة على التحور سواء فيروس كورونا أو غيره.

وأوضح، أن هذه المتحورات موجودة في العالم كله، مستطردًا: "متوقع أن تأتي هذه المتحورات ولكن يتم التعامل مع الوضع الوبائي الحالي حسب الظروف الوبائية والصحية الحالية".

وفي تصريحات سابقة أشار إلى أن هناك زيادة في عدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، مضيفًا: "هذه الزيادة مرصودة وتحت الملاحظة، نحن نتعامل معها على هذا الأساس".

وتابع: "هل ستستمر هذه الزيادة في موجة جديدة تتصاعد حتى تصل إلى ذروتها، كل شيء وارد، ويتم مراقبة هذه الزيادة وكل شيء مُعلن عنه بالأعداد والأرقام، وقد نكون على أعتاب موجة رابعة جديدة".

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