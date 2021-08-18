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مستشار الرئيس: مرحلة جديدة في تلقي اللقاحات مع تنوع مصادرها (فيديو)

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن مصر منذ فترة طويلة وضعت استراتيجية برعاية سياسية للحصول على أكبر كمية من اللقاحات لتطعيم أكبر قدر ممكن من السكان ومن مصادر متعددة.

وأضاف "تاج الدين"، في اتصال هاتفي ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "نسعى للحصول على أكبر كمية ممكنة من اللقاحات وهدفنا هو تطعيم أكبر قدر ممكن من السكان وبدأنا بإعطاء اللقاحات بأولويات سواء الكوادر الطبية أو كبار السنة أو المصابين بالأمراض المزمنة".

وتابع: "انتقلنا مع كل زيادة في اللقاحات ومع تعددها إلى التطعيم حسب الجهات، والذي سيبدأ بتطعيم الكوادر الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين والتعليم ما قبل الجامعي سيتم تطعيمهم إلزاميا، وهذا يعني الدخول في مرحلة جديدة من التطعيم الجامعي، ثم سيتم تطعيم العاملين في الجهاز الإداري خاصة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجماهير".

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مستشار الرئيس لقاحات كورونا بوابة الفجر الفجر

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