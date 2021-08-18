مستشار الرئيس: مرحلة جديدة في تلقي اللقاحات مع تنوع مصادرها (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن مصر منذ فترة طويلة وضعت استراتيجية برعاية سياسية للحصول على أكبر كمية من اللقاحات لتطعيم أكبر قدر ممكن من السكان ومن مصادر متعددة.





وأضاف "تاج الدين"، في اتصال هاتفي ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "نسعى للحصول على أكبر كمية ممكنة من اللقاحات وهدفنا هو تطعيم أكبر قدر ممكن من السكان وبدأنا بإعطاء اللقاحات بأولويات سواء الكوادر الطبية أو كبار السنة أو المصابين بالأمراض المزمنة".



