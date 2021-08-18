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ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 32.8 مليون

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 31,806,185 جرعة، منها 21 مليون جرعة أولى، و11.7 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.55 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 342.5 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق

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