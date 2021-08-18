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"الصحة" تشيد بوعي المواطنين تجاه أزمة كورونا (فيديو)

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارية المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وجهت بتوفير كافة الإمكانات لتلقيح طلاب الجامعات والعاملين بها.

وأوضح "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الوزارة ستخصص مراكز في مستشفيات الطلبة لتطعيم الطلاب الجدد بلقاح كورونا، مشيرًا إلى أن الطلاب لن يسجلوا طلبات عبر الموقع الإلكتروني، بل سيحصلون على اللقاح عبر منظومة المستشفيات الجامعية.

وأشار إلى التنسيق بشكل مستمر مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، لإنهاء عملية التطعيم قبل نهاية شهر سبتمبر، مناشدا المواطنين بعدم التزاحم في مراكز تطعيم المسافرين، والتوجه إلى المركز المحدد في الرسالة القادمة من وزارة الصحة، مضيفًا أن وزارة الصحة تستهدف الوصول بعدد المطعمين بلقاح كورونا إلى 40 مليون شخص نهاية العام الجاري.

وحول التخوفات من رصد متحور كورونا «دلتا» في مصر، أكد أن وزارة الصحة تشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مع فحص القادمين من الدول التي رصدت إصابات بالمتحور.

وجدد تأكيده على فعالية وأمان لقاحات كورونا المستخدمة في مصر، مشيرا إلى أهمية الالتزام بضوابط الصحة العامة، والتباعد الاجتماعي، تزامنا مع عملية التلقيح.

وأضاف:"زيادة إصابات كورونا حتى الآن طفيفة، كون هناك وعي وانضباط إلى حد كبير من المواطنين"، ناصحا المواطنين بالبعد عن أماكن التجمعات، والالتزام بقواعد الصحة العامة".

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة لقاح كورونا كورونا تطعيم المسافرين

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