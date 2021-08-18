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مران الأهلي اليوم... تدريبات بدنية والشحات يكتفي بجلسة علاج طبيعي

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية واستشفائية في بداية مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وشارك لاعبو الأهلي في فقرات بدنية متنوعة قبل انطلاق المران استمرت لمدة ٣٠ دقيقة، تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

 

وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية ضمن فقرات المران الجماعي، بمشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في جزء من مباراة الطلائع، وكذلك الغائبين عن المباراة، حيث قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ضمن فقرات التقسيمة.

 

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام فريق المصري ضمن منافسات الجولة 32 للدوري الممتاز.

   

واكتفى حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حسين الشحات اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي.

 

وأوضح أبو عبلة أنه فضل حصول اللاعب على جلسة علاج طبيعي وتدريبات بدنية خفيفة حتى لا تتفاقم شكواه.

 

وأكد أبو عبلة أن الشحات سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الخميس بشكل طبيعي، ومن ثم سيكون جاهزًا لمباراة المصري المقبلة.

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