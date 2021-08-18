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لوكاتيلي يجتاز الكشف الطبي في يوفنتوس

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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اجتاز اللاعب الإيطالي، مانويل لوكاتيلي، للكشف الطبي رفقة يوفنتوس، وذلك تمهيداً للانضمام لصفوف الفريق هذه الفترة من سوق الانتقالات الصيفية.

ذكر الصحافي، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن لوكاتيلي اجتاز الكشف الطبي رفقة "السيدة العجوز".

وقال: "أكمل مانويل لوكاتيلي الكشف الطبي صباح اليوم في تورينو كلاعب جديد في يوفنتوس، وتم تأكيد الصفقة وإتمامها".

وأضاف: "العقد حتى يونيو (حزيران) 2026، سيحصل ساسولو على 35 مليون يورو، بعد قرض لمدة عامين مع الالتزام بالشراء".

من المتوقع أن تكون التفاصيل المالية للصفقة هي إعارة اللاعب لمدة موسمين مجاناً، مع إلزامية الشراء مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة إلى وجود مكافآت تصل إلى 10 مليون يورو، وبالتالي تصل الصفقة إجمالاً إلى 35 مليون يورو.

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