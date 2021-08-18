Advertisements

الصحة العالمية تؤكد التزامها بالبقاء في أفغانستان

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
واس
Advertisements
 أكدت منظمة الصحة العالمية التزامها بالبقاء في أفغانستان وتقديم الخدمات الصحية الحيوية، داعية إلى حماية المدنيين والعاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية وضمان سلامتهم وأمنهم.
وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري في بيان أن الخدمات الصحية الأساسية والإمدادات الصحية تمثل شريان حياة لملايين الأفغان يجب عدم انقطاعه.
وأشار إلى أنه نتيجة للنزاع الأخير ازدادت الإصابات الناجمة عن الصدمات، مما يتطلب توسيع نطاق الخدمات الطبية والجراحية الطارئة, حيث استقبلت 13897 حالة صدمة في 70 مرفقا صحيا تدعمه المنظمة خلال شهر يوليو الماضي مرتبطة بالنزاع، مقارنة بـ 4 آلاف حالة في يوليو 2020.
وبين أن المنظمة أرسلت يوم أمس 33 وحدة من مجموعات علاج الصدمات إلى مستشفى وزير أكبر خان في كابُل تكفي لتغطية 500 عملية جراحية لمرضى الصدمات و750 من ضحايا الحروق، إضافة إلى 10 إمدادات طبية أساسية تكفي 10 آلاف شخص لمدة 3 أشهر، كما زودت المنظمة مستشفى هلمند الإقليمي هذا الأسبوع بإمدادات طبية أساسية ومجموعة أخرى لمكافحة الكوليرا، وإمدادات طبية لثلاثة شركاء صحيين لمواصلة العمل الضروري في مرافقهم.
وأجرت المنظمة تقييما أوليا للاحتياجات الصحية للسكان النازحين، ونشرت فريقين طبيين متنقلين لتقديم الرعاية الطبية، لكن عملهما معلق منذ 36 ساعة بسبب انعدام الأمن، كما دربت العاملين الصحيين على دعم الصحة النفسية، ودربت العاملين الصحيين خلال الشهور الثلاثة الماضية في 10 مستشفيات على إدارة أزمات الإصابات الجماعية.

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقرر الإطاحة برباعي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة النارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يهاجم اتحاد الكرة ويطلب حكام أجانب في السوبر والكأس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد فارغ هذا الموسم «تقرير»

منذ نصف ساعة

كارتيرون يحدد صفقات الزمالك في الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يطرد 6 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجمه لمواجهة المصري في الدوري

منذ 41 دقيقة

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان وسط ترقب ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

منذ يوم

تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري المصري الممتاز

منذ 42 دقيقة

الزمالك يتفق مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
06:31 م

تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري المصري الممتاز

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

02:27 م

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

04:47 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

05:54 م

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

02:45 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان