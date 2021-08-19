أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "ونفضل نرقص "يوتيوب"





طرحت الفنانة أنغام أغنيتها الجديدة بعنوان "ونفضل نرقص" منذ قليل عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، وأيضا على قناة أنغام عبر "يوتيوب".





نشرت "أنغام" عبر صفحتها الشخصية "تويتر" مقطع من أغنيتها الجديدة وكتبت عليها تغريدة قائلة "‏بتمنى مايتغيرش وفي غيري أنا مايفكرش

يبعد لا مايهزرش أنا على بعده ابدا ماقدرش،"ونفصل نرقص" دلوقتي على اليوتوب".





أغنية "ونفصل نرقص" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام ومن إخراج عادل جمال.