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تعرف على موعد عرض فيلم "عيار ناري"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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أعلنت منصة نتفليكس عن موعد عرض فيلم "عيار ناري" وذلك يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس الجاري.


و يذكر أن شارك فيلم "عيار ناري" في مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما وحصد جائزتي أفضل ممثل للنجم أحمد الفيشاوي وأفضل تصوير لـ عبد السلام موسي في حفل ختام الدورة الـ67 من المهرجان.


تدور أحداث الفيلم "عيار ناري"حول أشتباكات، تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني من مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسا شعبيا وإعلامي وتطاله الأتهامات السياسية والأخلاقية. يبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.


فيلم "عيار نارى" هو من بطولة أحمد الفيشاوي، وروبي، محمد ممدوح، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك، هنا شيحة، أحمد كمال، صفاء الطوخي، سامي مغاوري، محمد رضوان، وتأليف هيثم دبور، إخراج كريم الشناوى.

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