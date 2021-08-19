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درة تشارك في تصوير "غالية" من مسلسل "زي القمر"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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أعلنت الفنانة التونسية درة، عن مشاركتها في حكاية "غالية" في الجزء الثاني من مسلسل "زي القمر" وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت درة على صفحتها بوستر المسلسل وعلقت عليها قائله: " أتمني أن يعجبكم المسلسل وان تصلكم قصة غالية ومشاعرها وتتفاعلو معاها مثلما عشتها تابعوني في مسلسل غالية من سلسلة زي القمر، إخراج شرين عادل وإنتاج مها سليم"


وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها "غالية" تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة، وهو من بطولةمراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة.

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