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الموت يفجع الفنان ضياء عبدالخالق

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
منار داود
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أعلن الفنان ضياء عبدالخالق وفاة والدته اليوم، وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مطالبًا الجمهور بالدعاء لها.

كتب "عبدالخالق" منشور قائلًا فيه:" أمي في ذمة الله دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة "، وانهالت التعليقات من متابعيه والجمهور بالدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة

ويذكر أن آخر أعمال الفنان ضياء عبدالخالق الدرامية مسلسل "الاختيار"، وهو بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ومجموعة كبيرة من الفنانين كضيوف شرف منهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي.

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