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هكذا أحيت سيمون ذكري وفاة الفنان الراحل جميل راتب واغد

الخميس 19/أغسطس/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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استعادت الفنانة سيمون ذكرياتها مع الفنان الراحل جميل راتب واغد، في ذكرى وفاته عبر مشاركة بصورة له على صفحتها الشخصية "توبتر".

وكتب تغريدة قائله:  "‏من اجمل الشخصيات والفنانين اللي تعاملت معهم … ثقافة وفكر ورقي وأصول ويصون العشرة والايام وفنان عالمي".


تابعت سيمون "وسبب في حاجات جميلة في حياتي كل سنة وهو في مكان اجمل ….جميل دايما راتب الله
يرحمه".


وكتبت على الصورة قائله: "اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل الجميل جميل راتب واغد ذكري وفاته ربنا يرحمه برحمتك ويوسع قبرة وادخلة فسيح جناتك يارب".


يذكر أن الفنانة سيمون شاركت في مسلسل "قيد عائلي" وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة، وهو من بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي صلاح عبد الله، كارولين عزمي، سيمون، دينا فؤاد.

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