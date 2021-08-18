معتز عبد الفتاح: وزير العدل "رأس حربة في كتيبة السيسي" (فيديو)

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إنه "ربما تكون هذه أول فترة في تاريخنا المعاصر أن تكون وزارة العدل لديها خطة زمنية للنهوض بمرفق العدالة في مصر في كل المجالات".



أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، أن الوزارة تشهد تطورا حقيقيا على يد وزير العدل المستشار عمر مروان، مستكملا: "لابد أن يرتقي مرفق العدالة لأنه بدون العدالة كل اللي بنعمله مش هيكون له قيمة، وهناك دعما كبيرا من الرئاسة للوزير وللوزارة".



تابع: "هذه شهادة حق في حق الوزير عمر مروان، المرفق يشهد تطورا مهما للغاية، وسيادة المستشار هو رأس حربة في كتيبة السيسي لتطوير مصر، وأنا أوجه له كل التحية، شكرا ليك، وشكرا لكل الناس اللي شغالة معاك عشان بلدنا تكون أحسن، ويارب دايما يكون القادم أفضل".



