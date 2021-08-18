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"من داخل الطيارة" رامي صبري يتوجه لحفله في جده

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر الفنان رامي صبري صورة له ترويجًا لحفله في جده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهر "صبري" وهو داخل طيارة متوجهًا لحفله في جدة وشوق لحفله منذ أيام من خلال وضع البوستر الرسمي للحفل مما أثار إعجاب الجمهور

ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري أغنية "حالة إكتئاب" التي جمعته مع شقيقة الراحل كريم صبري، والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"

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