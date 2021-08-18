Advertisements

"الغر" يوضح تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن تنسيق الجامعات الخاصة يقل عن الجامعات الحكومية في حدود من 1 إلى 2%، فيما تقل الجامعات الأهلية عنها في حدود 5%.

وأضاف "الغر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء أن الجامعات الأهلية تقوم حاليًا باختبارات القبول وذلك بإتاحة اختبار موحد لها، مشيرًا إلى أنه يمكن للطالب أن يقوم بالاختبار أكثر من مرة أولان لاين.

وأشار إلى أن القبول بالجامعات يكون وفق المجموع الاعتباري الذي تمثل فيه نتيجة الثانوية العامة 70% فيما يمثل الاختبار 30%، موضحًا أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن المنح التي تمنحها وزارة التعليم العالي للمتفوقين، متوقعًا أن يكون هناك عدد كبير من هذه المنح والتي تتحمل تكاليفها الوزارة.

الكلمات المفتاحية

نتيجه الثانويه نتيجه الثانوية العامة الجامعات الخاصة الثانويه العامة التنسيق الإلكتروني

أخبار تهمك

تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يهاجم اتحاد الكرة ويطلب حكام أجانب في السوبر والكأس

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ يوم

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

خزينة الأهلي تنتعش بـ300 ألف دولار.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يطرد 6 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خطة شيطانية من ريال مدريد لضم مبابي وهالاند

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتفق مع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عقاب مرعب من طالبان لسارق سيارة.. وتدهور حالة الرئيس الهارب وترامب يصدم متابعيه

منذ أقل من ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة النارية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها

الأعلى للجامعات الخاصة: لا نقدم منح في كليتي الصيدلة وطب الاسنان لهذا السبب

الأعلى للجامعات الخاصة يعلن موعد الامتحانات وتفاصيل الفصل الدراسي الثاني

أمين الجامعات الخاصة والأهلية يكشف تفاصيل تنسيق 2021 (فيديو)

تقرير هام عن نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية

"نصائح أمين الجامعات" لطلبة الثانوية العامة قبل فتح باب تنسيق الجامعات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

08:28 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

08:01 م

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

08:07 م

عقاب مرعب من طالبان لسارق سيارة.. وتدهور حالة الرئيس الهارب وترامب يصدم متابعيه

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان