"الغر" يوضح تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

قال محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن تنسيق الجامعات الخاصة يقل عن الجامعات الحكومية في حدود من 1 إلى 2%، فيما تقل الجامعات الأهلية عنها في حدود 5%.



وأضاف "الغر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء أن الجامعات الأهلية تقوم حاليًا باختبارات القبول وذلك بإتاحة اختبار موحد لها، مشيرًا إلى أنه يمكن للطالب أن يقوم بالاختبار أكثر من مرة أولان لاين.



وأشار إلى أن القبول بالجامعات يكون وفق المجموع الاعتباري الذي تمثل فيه نتيجة الثانوية العامة 70% فيما يمثل الاختبار 30%، موضحًا أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن المنح التي تمنحها وزارة التعليم العالي للمتفوقين، متوقعًا أن يكون هناك عدد كبير من هذه المنح والتي تتحمل تكاليفها الوزارة.

