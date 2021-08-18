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هجوم حاد من نجم الزمالك السابق على الحكام المصريين: "مشبوهين" (فيديو)

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الكابتن عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، على مطالبة النادي الأهلي بحكام أجانب لإدارة المباريات، قائلًا: "كل فرق الدوري العام الماضي كانت موافقة على استقدام حكام أجانب، إلا النادي الأهلي، لأنه بيكسب بالحكام المصريين، واتحاد الكرة سمع الكلام ولم يوافق على الحكام الأجانب".

وتابع "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء: "الكرة في مصر لا تُحكم بلوائح أو أسس أو أي أخلاقيات، الكرة في مصر حسب الريجة"، لافتًا إلى أنه لا يثق في التحكيم المصري.

وأضاف: "الحكام المصريين أصبحوا مشبوهين، كل حكم في مصر لديه cv المفروض يتسجن بيه، مش يحكم في مباراة لكرة القدم"، لافتًا إلى أن كل الدول العربية قامت باستقدام حكام من الخارج، حتى لا يكون التحكيم تابع لاتحاد الكرة.

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري التحكيم المصري اتحاد الكرة

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