Advertisements

بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير: عبير أحمد
Advertisements

تألق المطرب ياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين، بأجمل الأغاني في حفله ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ 28، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وقدم سليمان خلال الحفل باقة متنوعة من روائع زمن الفن الجميل، مجموعة من تراث الموسيقى العربية التي ابدعها كبار الملحنين.

يليه وفى العاشرة مساء يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامي، مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي تدعم القيم السامية إلى جانب عدد من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق.
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

أخبار تهمك

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ يوم

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يتفق مع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

خطة شيطانية من ريال مدريد لضم مبابي وهالاند

منذ أقل من ساعتين

تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يهاجم اتحاد الكرة ويطلب حكام أجانب في السوبر والكأس

منذ حوالي 7 ساعات

عقاب مرعب من طالبان لسارق سيارة.. وتدهور حالة الرئيس الهارب وترامب يصدم متابعيه

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يطرد 6 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خزينة الأهلي تنتعش بـ300 ألف دولار.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة النارية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

08:28 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

08:01 م

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

08:07 م

عقاب مرعب من طالبان لسارق سيارة.. وتدهور حالة الرئيس الهارب وترامب يصدم متابعيه

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان