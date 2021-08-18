بالصور.. ياسر سليمان يتألق في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء



تألق المطرب ياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين، بأجمل الأغاني في حفله ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ 28، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.



وقدم سليمان خلال الحفل باقة متنوعة من روائع زمن الفن الجميل، مجموعة من تراث الموسيقى العربية التي ابدعها كبار الملحنين.



يليه وفى العاشرة مساء يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامي، مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي تدعم القيم السامية إلى جانب عدد من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق.

