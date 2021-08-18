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استشاري يحذر من السمنة المفرطة: تسبب تليف الكبد (فيديو)

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن السمنة المفرطة قد تؤدي إلى الإصابة بالسكر سواء في السن الصغير أو الكبير، وقد تؤدي أيضًا لارتفاع ضغط الدم، وتدهن الكبد الذي قد يؤدي إلى تليف الكبد، الذي ينتهي ببعض الكوارث.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن السمنة المفرطة تؤدي إلى مشاكل كبيرة في المفاصل قد تؤدي إلى تغيير المفصل، مشيرًا إلى أن العلاج الأمثل لمشاكل المفاصل يكون من خلال خفض الوزن من خلال جراحات السمنة.

وأوضح أن تكميم المعدة من العمليات المنجزة في إنقاص الوزن، ولا تأخذ أكثر من ساعة، والخروج من المستشفى يكون بيوم واحد، وتجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة لا تزيد عن 5 ملي.

الكلمات المفتاحية

نظام تخسيس الكبد السمنة المفرطة الدكتور كريم صبري

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