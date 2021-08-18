أستاذ مناعة: لقاح كورونا آمن للحوامل

كشف الدكتور عبد الهادي خصر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بولاية نيوجرسي الأمريكية، حقيقة حصول المرأة الحامل على لقاح فيروس كورونا.



وقال "خضر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إنه تم متابعة عدد الحالات التي حصلوا على الجرعة الأولى والثانية وحدث حمل بعدها، مشيرًا إلى أنه لم يتم ظهور أي أعراض وهو ما دفع الولايات المتحدة تبدأ في تطعيم السيدات الحوامل.



وأضاف "هذا التحليل أعطاهم قناعة أنه من الممكن أن يأخذوا المصل بدون أن يكون هناك خطورة على الأم أو الجنين أثناء الحمل، حيث لم تظهر أي أعراض جانبية لحدوث تشوهات للجنين وعلى أساسها بدأ التفكير في إعطاء السيدات الحوامل للقاح".



