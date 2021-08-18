Advertisements

منتجات بأيدٍ سعودية تبهر بلدي الباحة بمعرض العروس

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
المناطق
Advertisements
 زار عدد من أعضاء المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة معرض عروس الباحة والذي تنظمه غرفة الباحة يتقدمهم الأستاذ/ سعيد جمعان مصقر رئيس لجنة الشراكة المجتمعية بالمجلس والأستاذ/ محمد عبدالله عبدالقادر عضو المجلس البلدي والأستاذ/ ربيع محمد سعيد عضو المجلس البلدي، وكان في استقبالهم نائب رئيس الغرفة الأستاذ عبدالله رافع.

وتجول أعضاء المجلس البلدي واللجنة المنظمة، واطلعوا على فعاليات المهرجان، شملت أرجاء المعرض وعدد من المواقع التي يديرها شباب سعوديين، وركن الفن التشكيلي مطلعين على العديد من المنتجات المحلية بأيدي سعودية و تعد بادرة نبيلة وأولوية مميزة.

وقدموا شكرهم للقائمين على المهرجان نظير حرصهم واجتهادهم لظهور المهرجان بالمظهر المميز الذي يعود بنفعه على المنطقة .

أخبار تهمك

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خزينة الأهلي تنتعش بـ300 ألف دولار.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يطرد 6 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يهاجم اتحاد الكرة ويطلب حكام أجانب في السوبر والكأس

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ يوم

عقاب مرعب من طالبان لسارق سيارة.. وتدهور حالة الرئيس الهارب وترامب يصدم متابعيه

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة النارية

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتفق مع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

خطة شيطانية من ريال مدريد لضم مبابي وهالاند

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

منذ ساعتين و 50 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

08:28 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

08:01 م

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

08:07 م

عقاب مرعب من طالبان لسارق سيارة.. وتدهور حالة الرئيس الهارب وترامب يصدم متابعيه

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان