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عفت نصار: فوز الزمالك بالدوري ليس مضمونًا (فيديو)

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:58 م
كساب أحمد
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قال الكابتن عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، إنه لا يعتبر نادي الزمالك حصل على الدوري بعد فوزه على وادي دجلة، معقبًا: "أنا هاخد الدوري لما يكون في فارق نقاط كبير لا يسمح برجوع الزمالك، لو الزمالك فاز المباراة اللي جاية هقولك مبروك للزمالك".

وتابع "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن فوز الزمالك بالدوري ليس مضمونًا حتى الآن، معقبًا: "في مصر مفيش أي حاجة مضمونة، ممكن يصدر قرار يعاقب الزمالك، وما نخدش الدوري".

ولفت إلى أن مباراة الزمالك المقبلة مع سيراميكا كليوباترا صعبة جدًا، خاصة وأن سيراميكا يعتبر من الفرق التي تقدم كرة جيدة، معقبًا: "لازم التركيز يكون كبير، عشان مفيش حاجة مضمونة".

الكلمات المفتاحية

عفت نصار الزمالك الدوري

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