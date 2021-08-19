سابين نحاس تجدد زواجها بعد 30 عام وتحتفل بطريقة مميزة... ما علاقة سيرين عبدالنور؟

بحضور بعض من أفرد العائلة وأهمهم شقيقتها الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​.



وتلقت سابين التهاني من المتابعين والفنانين بذكرى زواجهما من بينهم ملكة جمال لبنان السابقة كريتسينا صوايا التي علقت :"عيد زواج سعيد والعمر كلو بصحو وفرح وحب".







كارولينا دي أوليفيرا كتبت :"واو كتير طالعة حلوة ان شاء الله هالفرحة بتضل عوجمكن ويخليلكن الولاد".



يذكر أن سابين هي شقيقة سيرين عبد النور وملكة جمال الإنترنت لعام 2000، ولدت سابين نحاس في 28 فبراير- شباط عام 1973 وفي 4 آب 19991 تزوجت سابين من رجل الأعمال إيلي نحاس وشاركت بمسلسل البشوات ولها العديد من الإعلانات.

احتفلت ​سابين نحاس​ بعيد زواجها الثلاثين مع زوجها ​إيلي نحاس​ وجددت نذور الزواد ونشرت سابين مقطع فيديو يوثق الاحتفال مع الأصدقاء