Advertisements

تشكيل الأهلي المنتظر ضد المصري البورسعيدي في الدوري

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة المصري، في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي في المباريات المقبلة، إلى حصد النقاط كاملة، في انتظار تعثر الزمالك، للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ويلاقي الأهلي نظيره المصري، يوم الجمعة المقبل الموافق العشرين من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. محمد الشناوي
في خط الدفاع.. أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول
في خط الوسط.. اليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمود كهربا، محمد مجدي افشة
في خط الهجوم.. والتر بواليا

جدير بالذكر أن محمد شريف، قد عاد للمشاركة في تدريبات الفريق، وبالتالي فإنه من الممكن أن يقود هجوم الأهلي أمام المصري، في حال تأكدت جاهزيته تمامًا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

أخبار تهمك

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عقاب مرعب من طالبان لسارق سيارة.. وتدهور حالة الرئيس الهارب وترامب يصدم متابعيه

منذ أقل من ساعة

خزينة الأهلي تنتعش بـ300 ألف دولار.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة النارية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتفق مع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يهاجم اتحاد الكرة ويطلب حكام أجانب في السوبر والكأس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يطرد 6 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خطة شيطانية من ريال مدريد لضم مبابي وهالاند

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

08:28 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

08:01 م

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

08:07 م

عقاب مرعب من طالبان لسارق سيارة.. وتدهور حالة الرئيس الهارب وترامب يصدم متابعيه

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان