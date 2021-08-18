تشكيل الأهلي المنتظر ضد المصري البورسعيدي في الدوري









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة المصري، في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.





ويسعى الأهلي في المباريات المقبلة، إلى حصد النقاط كاملة، في انتظار تعثر الزمالك، للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.





ويلاقي الأهلي نظيره المصري، يوم الجمعة المقبل الموافق العشرين من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول

في خط الوسط.. اليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمود كهربا، محمد مجدي افشة

في خط الهجوم.. والتر بواليا





جدير بالذكر أن محمد شريف، قد عاد للمشاركة في تدريبات الفريق، وبالتالي فإنه من الممكن أن يقود هجوم الأهلي أمام المصري، في حال تأكدت جاهزيته تمامًا.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.



